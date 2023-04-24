2024'te batarya üretimi başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temel atma töreninde, 2024'te ilk üretimin başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'te ''SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'' ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hed 3 dakikada bir Togg üretildiğini söyledi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:
Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.
Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.