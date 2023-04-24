2024'te batarya üretimi başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'te ''SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'' ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hed 3 dakikada bir Togg üretildiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.