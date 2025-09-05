'2024'te konuşmayan esnaf 2025'te selam vermeye ve gülümsemeye başladı'

BESTİ KARALAR

2024 yılı Eylül ayında başlatılan “Türkiye Buluşmaları” ile 2025 yılında “Türkiye Buluşmaları” raporlarını karşılaştıran AK Parti kurmaylarının ilk tespitleri: “31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenimiz gelme eğiliminde, başka partilere oy veren seçmenlerimiz ise kararsız eğilimine geçmiş.”

Türkiye Buluşmaları saha izlenimleri

AK Parti’nin, geçen yıl başlattığı ve bu yıl yaz ayları boyunca 81 ilde ikincisini gerçekleştirdiği ‘Türkiye Buluşmalarında’ bu kez 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen ve başka partilere oy veren seçmeninin nabzını tuttu. 2024 yılı Eylül ayında başlatılan, ”Türkiye Buluşmaları’ ile ilgili saha raporları ile 2025 yılı yaz aylarında devam ettirdiği Türkiye Buluşmaları ile ilgili saha izlenimlerini karşılaştırdı.

Saha izlenimlerini EKONOMİ’ye değerlendiren AK Partili kurmaylar, “31 Mart'ta millet bize mesaj verdi ve bizde hayal kırıklığı yarattı. Bizi farklı bir sendroma götürdü 2.parti olmanın verdiği şok duygusunu çıkardı. Sandığa gitmeyenler bize ders verdi, Cumhur İttifakı oyları başka partilere gitti” değerlendirmesini yaptılar. İzlenimler 2024 yılı ile kıyaslanarak raporlaştırıldı.

İlk tespitler şöyle:

■ Sandığa gitmeyen AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmeni gelme eğiliminde

■ Başka partilere oy veren seçmen kararsız eğiliminde

■ Selam vermeyen esnaf sohbet etmeye ve gülümseyerek bakıyor

■ Kaybedilen seçmen yavaş yavaş dönüyor

31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 17 ay geçti. AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kaybettiği seçmenin yavaş yavaş yeniden gelmeye başladığı tespitlerinin yer aldığı raporda, “Seçmen AK Parti’ye yeniden oy vermek için ekonomiyi düzel mesajı veriyor, emekli maaşlarını düzeltme mesajı veriyor. Zamları memur, işçi ve emekli arasında adaletli dağıt mesajı veriyor” denildi.