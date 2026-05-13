2024'teki yerel seçimden bu yana kaç belediye başkanı tutuklandı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra aralarında İstanbul, Adana, Bursa ve Antalya'nın da bulunduğu 30'dan fazla il ve ilçede belediye başkanları tutuklandı veya görevden uzaklaştırıldı, bazılarına da kayyum atandı.

BBC Türkçe'nin derlediği haberdeki hesaplamasına göre bunların 22'si CHP'li, 11'i de DEM Partili.

Seçim sonrası kayyum atanan ilk belediye Haziran 2024'te Hakkari oldu.

DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı.

Hakkari Belediyesi'ne yönelik polis operasyonunun ardından görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akış, 2014 yılında hakkında açılan bir davada "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılanıyordu.

30 büyükşehir belediyesi ne durumda?

30 Ekim 2024'te de İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındı, görevden alınarak yerine kayyum atandı.

Tutuklanan Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum atandı. Özer hakkında Mayıs 2025'te rüşvet soruşturması da açıldı fakat beş ay sonra takipsizlik kararı verildi.

Özer 14 Temmuz 2025'te tahliye edildi, Ocak 2026'da altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Avukatı Hüseyin Ersöz, Özer'in istinaf sürecinde cezaevine girmeyeceğini söyledi.

Özer'e verilen cezaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle taban tabana zıt" sözleriyle tepki gösterdi.

4 Kasım 2024'te DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Ahmet Türk'ün görevden alınmasına Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden dava ve soruşturmalar gerekçe gösterildi.

Sönük'ün ve Karayılan'ın görevden uzaklaştırılması konusunda da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından aldıkları altı yıl hapis cezaları ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterildi.

Yerlerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

22 Kasım 2024'te DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

Konak, "PKK üyeliğinden" ceza almış olması ve "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Sarıgül de "PKK üyeliğinden" ceza almış olması nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

29 Kasım 2024'te Van Bahçesaray Belediyesi Başkanı Ayvaz Hazır görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı.

Hazır'ın görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olarak hapis cezasına çarptırılması ve hakkında ''terör örgütü propagandası'' suçlamasıyla devam eden soruşturma gösterildi.

Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

13 Ocak 2025'te Mersin'in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan tutuklandı, yerlerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener kayyum olarak atandı.

Aynı gün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'deki ailesinin evinden alınarak İstanbul'a götürüldü ve 17 Ocak 2025'te, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu göreve CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman vekillik ediyor.

29 Ocak 2025'te DEM Parti'li Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan dava nedeniyle kendisine verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından görevden alındı.

Yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

11 Şubat 2025'te DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Ardından görevden alındı ve yerine Van Valisi Ozan Balcı atandı.

24 Şubat 2025'te Kars'ın DEM Partili Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kars Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

27 Şubat 2025'te İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, "ihaleye fesat karıştırma" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

2 Eylül 2025'te tahliye edilen Köseler, savcılığın itirazı üzerine üç gün sonra tekrar tutuklandı.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

Fakat savcılığın itirazı üzerine Köseler'in yanı sıra dört kişi daha tutuklandı.

İstanbul ve Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 23 Mart 2025'te tutuklandı.

"Yolsuzluk" suçlamaları kapsamında tutuklanan İmamoğlu ve Çalık aynı gün görevden uzaklaştırıldı.

"Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şahan'ın yerine ise Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Şahan hakkında "terörle" suçlandığı kent uzlaşısı davasında Şubat 2026'da tahliye kararı verilirken bu süreçte İBB davasında da tutuklandığı için serbest kalamadı.

İmamoğlu'nun yerine ise Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu CHP'li Nuri Aslan seçildi.

27 Mayıs 2025'te Nuri Aslan hakkında da soruşturma açıldı.

Mayıs 2025'te beşinci dalga İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ardından 31 Mayıs 2025'te düzenlenen beşinci operasyonda tümü CHP'li,

• Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül,

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe,

• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

• Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve

• Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı 5 Haziran 2025'te bu beş belediye başkanının görevlerinden alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik soruşturmalarını; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütüyor.

Aziz İhsan Aktaş

Operasyonun beşinci dalgası dört soruşturmayı kapsıyor:

• Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı soruşturma,

• İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması,

• Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik (29 Ekim 2019'daki Cumhuriyet Bayramı kutlaması harcamalarına ilişkin) yolsuzluk soruşturması,

• Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 22 Nisan 2026'da serbest bırakıldı.

İzmir'de operasyon

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 1 Temmuz 2025'te başlatılan ve 139 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada 60 kişi için tutuklama kararı çıktı.

Tutuklananlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da bulunuyor.

Soyer'in avukatı Murat Sayın, eski belediye başkanının "siyaseten verilmiş bir kararla tutuklandığını" savundu.

Manavgat

4 Temmuz 2025'te Antalya'nın Manavgat ilçesinin belediye başkanı Niyazi Nefi Kaya rüşvet iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ofisinde bir baklava kutusundan binlerce euro'nun çıktığı görüntüler basında yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel, iddialarla ilgili görüntüler doğruysa sorumluların affedilmeyeceğini söyledi.

Bunun ardından iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirdiklerini ve gelen ilk bilgilerin olumsuz olduğunu ifade etti. Ellerinde olayla ilgili 32 saatlik görüntü bulunduğunu da açıkladı.

11 Temmuz 2025'te partisinin Antalya'daki mitinginde konuşan Özel, "baklava kutusunda rüşvet" iddiası kapsamında bir kişinin önceden yakalanıp yönlendirildiğini öne sürdü.

Adana, Adıyaman ve Antalya

CHP'li belediyelere 5 Temmuz 2025'te düzenlenen yeni bir operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Muhittin Böcek bunun ardından tutuklandı.

Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de vardı.

Belediye başkanlarının, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaatte bulunmakla suçlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddiaları reddetti.

Suçlamaların "etkili siyasetçileri susturma" amaçlı olduğunu savundu.

Mahkemenin 8 Temmuz 2025'te verdiği kararla Zeydan Karalar da tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi.

Tutdere hakkındaki adli kontrol 25 Temmuz tarihinde kaldırıldı ve 5 Ağustos'ta göreve iade edildi.

Zeydan Karalar ise 5 Şubat 2026'da serbest bırakıldı; 13 Mayıs itibarıyla hâlâ göreve iade edilmedi.

Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu AK Parti'ye geçti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 14 Ağustos 2025'te, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AK Parti'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini iddia etmiş, bu nedenle AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını söylemişti.

Çerçioğlu ise bunlara yanıt verirken, "Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" dedi.

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki üç belediye başkan yardımcısı ile birlikte AK Parti'ye katıldı.

Bursa Büyükşehir Başkanı Bozbey tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye başkanlığı dönemine ilişkin iddialar nedeniyle 31 Mart 2026'da gözaltına alındı ve 4 Nisan'da tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Bozbey'i görevden uzaklaştırdı.

CHP'nin aday çıkarmadığı seçimde AK Parti adayı Şahin Biba başkanvekili oldu.

Bozbey'e Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ilişkin "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "örgüt kurma ya da üyelik" suçlamaları yöneltiliyor.

Bursa merkezli beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 57 kişi gözaltına alındı.

Dokuzu tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava 20 Nisan'da başladı. 24 Nisan'da sekiz kişi tahliye edildi. Eski Başkan Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilen mahkeme ağustos ayına ertelendi.

Bolu, Uşak, Ataşehir, Kuşadası, Yüreğir

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can 2 Mart 2026'da "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

Arapça "yiyicilik" anlamına gelen irtikap, Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesince düzenlenen bir suç ve on yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Özcan ve Can'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat sabah saatlerinde, belediye yönetiminin yerel zincir marketlerini belediyeye bağlı şirketle reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı, aksi halde denetim ve yaptırım tehdidinde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

CHP "kararın hukuki değil, siyasi olduğunu" savunuyor.

Özcan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise 27 Mart'ta sekiz kişiyle birlikte "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

CHP Merkez Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta Yalım'ı oybirliğiyle ihraç etti.

Yalım görevden uzaklaştırılırken Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Hatice Terekeci Özkan kazandı.

18 Nisan'da CHP'li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Alma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

22 Nisan'da mahkemeye çıkarılan Adıgüzel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Onursal Adıgüzel 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır" dedi ve emniyetteki ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.

Belediye Meclisi'nde Adıgüzel'in yerine yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.

16 Mart'ta CHP'li Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve 21 Nisan'da Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı.

CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı 3 Nisan 2026'da "rüşvet verme" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün cezaya çarptırıldı. Bunun ardından 21 Nisan'da görevden uzaklaştırıldı.

CHP'den istifa eden Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı

CHP'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs'ta AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, "Burcu Köksal partimize katıldı. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız" dedi.

Toplantıdaki konuşması sonrası Erdoğan, Burcu Köksal'a rozetini taktı.

AK Parti'ye kaldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Köksal da, "Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için, memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

CHP seçimlerden birinci parti çıkmıştı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde CHP yüzde 37.8, AKP yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 5.7, MHP yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

CHP yaklaşık yüzde 38 oyla 1977'den bu yana ilk kez Türkiye'de birinci parti oldu.

CHP Türkiye'nin en büyük üç ili İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere, 81 ilin 35'inde yerel seçimleri kazandı.

AK Parti yaklaşık yüzde 35 oy alarak, kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez katıldığı bir seçimde ikinci sıraya geriledi.