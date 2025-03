2024’ün en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi

Forbes dergisinin yayınladığı yıllık en çok kazanan aktörler listesinde, Dwayne Johnson 88 milyon dolar (brüt 103 milyon dolar) kazançla zirvedeki yerini korudu.

Johnson’ın kazancının büyük bölümünü Netflix yapımı aksiyon-komedi filmi Red One’dan elde ettiği 50 milyon dolarlık rekor ücret oluşturdu. Ünlü oyuncu ayrıca Moana 2’den aldığı pay ve geçmiş filmlerinden gelen gelirlerle de kazancını artırdı.

İkinci sırada kim var?

Listenin ikinci sırasında Ryan Reynolds yer aldı. Deadpool & Wolverine filminin başrol oyuncusu, yapımcısı ve ortak senaristi olan Reynolds, 85 milyon dolar (brüt 100 milyon dolar) kazanç elde etti. Yıldız oyuncunun gelirlerine belgesel Welcome To Wrexham ve aile filmi IF’den aldığı ücretler de eklendi.

İlk onda yer alan tek kadın oyuncu Nicole Kidman

Üçüncü sırada yer alan komedyen Kevin Hart, Netflix yapımı Lift filmi, TV şovları ve stand-up gösterileriyle 81 milyon dolar (brüt 108 milyon dolar) kazandı.

Dördüncü sıradaki Jerry Seinfeld ise Netflix için çektiği Unfrosted filmi ve kendi adını taşıyan sitkomdan gelen telif gelirleriyle 60 milyon dolar (brüt 70 milyon dolar) elde etti.

Deadpool & Wolverine filmindeki rolüyle Hugh Jackman beşinci sırada yer aldı.

Altıncı ve yedinci sırada Apple TV+ yapımı Wolfs filminin yıldızları Brad Pitt ve George Clooney sırasıyla kendilerine yer buldu. Pitt ayrıca yarış draması F1 filmindeki rolüyle de önemli bir kazanç elde etti.

Listenin sekizinci ismi Nicole Kidman. Oscar ödüllü oyuncu, Expats, Lioness ve The Perfect Couple dizilerinin her bir bölümünden 1 milyon dolar kazanırken, Babygirl ve A Family Affair filmlerindeki rolleriyle de gelirini artırdı.

Adam Sandler dokuzuncu sırada yer alırken, Happy Gilmore 2 ve Spaceman filmleriyle 26 milyon dolar (brüt 35 milyon dolar) kazandı.

Onuncu sırada ise Bad Boys: Ride or Die filminin başarısıyla Will Smith yer aldı.

İşte 2024’te en çok kazanan diğer oyuncular

11. Mariska Hargitay – 25 milyon dolar (29 milyon dolar brüt)

Uzun süredir devam eden Law & Order: SVU dizisindeki rolünden kazandı. Bölüm başına 750.000 dolar alıyor ve ayrıca yayın haklarından gelen kârlar da var.

12. Channing Tatum – 24 milyon dolar (28 milyon dolar brüt)

Fly Me to the Moon filminin bir yayın platformuna satışından büyük bir gelir elde etti ve Blink Twice filminde başrol oynadı. Ayrıca Deadpool & Wolverine‘da cameo yaptı.

13. Jason Statham – 24 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)

Aksiyon filmi The Beekeeper için 20 milyon doların üzerinde bir ücret aldı ve gişe başarısını sürdürdü.

14. Mark Wahlberg – 23 milyon dolar (31 milyon dolar brüt)

Netflix’in The Union filmi ve bağımsız yapım Arthur the King filminden kazandı. Ayrıca iş girişimleri de gelirine katkıda bulundu.

15. Matt Damon – 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)

Stüdyosu Artists Equity, The Instigators filmini AppleTV+’a sattı ve bu, filmin hisseleriyle birlikte ona büyük bir ödeme sağladı.

16. John Cena – 23 milyon dolar (30 milyon dolar brüt)

WWE’den ve Argylle, Ricky Stanicky ve Jackpot! gibi yayın platformu komedilerinde oynayarak milyonlar kazandı.

17. Denzel Washington – 23 milyon dolar (27 milyon dolar brüt)

Gladiator II filminde kötü adam rolünü oynadı ve büyük bir ödeme aldı. Ayrıca geçmiş hitlerinden gelen telif hakları da var.

18. Jake Gyllenhaal – 22 milyon dolar (26 milyon dolar brüt)

Amazon’un Road House yeniden çevrimine ve AppleTV+’ın Presumed Innocent dizisine liderlik ederek büyük yayın anlaşmaları elde etti.

19. Scarlett Johansson – 21 milyon dolar (25 milyon dolar brüt)

Fly Me to the Moon filminde rol aldı ve Transformers One filminde baş karakteri seslendirdi.

20. Joaquin Phoenix – 19 milyon dolar (22 milyon dolar brüt)

Joker: Folie à Deux filmi için şimdiye kadarki en büyük ödemesini alsa da filmin gişe performansı zayıf kaldı.