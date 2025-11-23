  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2025-ALES/3 gerçekleştirildi: Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak
Takip Et

2025-ALES/3 gerçekleştirildi: Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) yapıldı. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025-ALES/3 gerçekleştirildi: Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak
Takip Et

ALES, 81 ildeki 92 sınav merkezinde 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10:15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 163 bin 999 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2025-ALES/3 sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

X, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladıX, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladıTeknoloji
Gündem
Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki: İmralı'ya gidilmesini önleyemediler, komisyondan çekilmeliler
Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki: Komisyondan çekilmeliler
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin'den tahıl koridoru sürecinin yeniden başlamasını rica edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin ile telefonda görüşeceğim
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlere Bakanlıktan soruşturma
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlere Bakanlıktan soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
AK Parti MKYK Üyesi Bülent Arınç'tan erken seçim açıklaması
AK Parti MKYK Üyesi Bülent Arınç'tan erken seçim açıklaması