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2025 askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden erişime sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları artık e-Devlet üzerinden görüntülenebilir durumda.

Haber Merkezi
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2025 askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Mayıs celbi askerlik yerlerini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilir." ifadelerine yer verildi.

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi

2025 celp ve sevk tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025
Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

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