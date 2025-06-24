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2025 MSÜ sonuçları açıklandı! İşte tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin (PERTEM) adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Haber Merkezi
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2025 MSÜ sonuçları açıklandı! İşte tercih sonuçları sorgulama ekranı
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2025 MSÜ tercih sonuçları, MSB PERTEM sayfası üzerinden erişime açıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) Askeri Öğrenci Temini başvuru sonuçlarının "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yayımlandığı belirtildi. Detaylı bilgiye internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Seçim aşaması temmuzda

MSB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması 1-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Seçim aşamasına çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacak ve sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre nizamiyesinden içeri alınacak.

Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacak.

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre Hava Harp Okulu adayları 1-5 Temmuz 2025 tarihlerinde, diğer Harp Okulları adayları 8-18 Temmuz tarihlerinde, Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz tarihlerinde, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları ise 8-28 Temmuz tarihlerinde sınavlara çağrılacak. 

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