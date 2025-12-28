2025 yılında ücretsiz halk plajlarından 3,2 milyon kişi faydalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında 3 milyon 252 bin 769 kişi ücretsiz halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü.

2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu.

Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.