2025’te yurt dışına giden doktor sayısı açıklandı

Türkiye’de sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve beyin göçü tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılına ilişkin yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı. Veriler, Meclis’te yeni bir tartışma başlığını da beraberinde getirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın yönettiği Genel Kurul’da, TBMM Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken konuşan Memişoğlu, 2025 yılında 234 bin hekim arasından 412’sinin yurt dışına gittiğini söyledi. “İyi hal belgesi alınması, mutlaka yurt dışına çıkıldığı anlamına gelmez” diyen Memişoğlu, resmi kayıtlara göre bu sayının sınırlı olduğunu vurguladı.

"Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik"

Bakan Memişoğlu ayrıca, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerden 249’unun 2025 içinde Türkiye’ye dönerek yeniden sağlık sistemine dahil olduğunu ifade etti.

“Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bugün 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz.” diyen Memişoğlu, “Bu yıl sonuna kadar, toplam 856 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız” sözlerini sarf etti.

Muhalefetten Sağlık Bakanı’na tepki

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise, Memişoğlu'nun "Hekimlerimizin iyi hâl belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 oldu" ifadelerine tepki gösterdi ve 12 bin 500 hekimin iyi hal belgesi aldığına ilişkin sözlerini hatırlattı.

Kaya, "Herhalde siz de şunu kabul edersiniz ki bu bir memnuniyetsizlik ve aynı zamanda gitmeye dair bir niyet beyanıdır. 12 bin 500 doktorun bu belgeyi almış olmasını küçümsememenizi ve buna dair tedbir almanızı millet adına talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.