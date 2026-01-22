2026 bedelli askerlikte celp tarihleri ve birlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.
2026 yılı bedelli askerlik hizmeti kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için celp (sevk) dönemleri ve birlik yerleri resmi takvim doğrultusunda belli oldu.
2025 yılı içinde başvuru ve ücret sürecini tamamlayan yükümlüler, e-Devlet ve MSB Mobil uygulaması üzerinden askerlik yapacakları birlikleri, teslim tarihlerini ve celp dönemlerini öğrenebilecekler.
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2026
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.
Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden… pic.twitter.com/SGq9CSvYfB