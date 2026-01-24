  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et

2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et


ÖSYM’nin internet sitesinden tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Ocak 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.