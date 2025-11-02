2026 haccı için yeni kural: Sağlık raporu zorunluluğu geliyor

Suudi Arabistan, 2026 yılı haccı için adaylardan sağlık raporu talep edecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, belirlenen sağlık kriterlerini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaştı.

Buna göre, hacca gitmeye hak kazanan adaylar, sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren raporlarını ilgili sisteme yükledikten sonra hac vizelerini alabilecek. Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda hacı adaylarına vize verilmeyecek.

Sağlığı uygun olmayanlar vekaletle hacca gidebilecek

Sputnik'te yer alan habere göre, sağlık durumu hacca gitmeye uygun olmayan kişiler ise kendileri adına, sağlıklı bir yakınına vekalet vererek hacca gönderebilecek. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının raporlarını kolay ve hızlı bir şekilde temin edebilmeleri için uygulanacak yöntemin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, 2026 yılı hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.