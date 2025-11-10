  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
Takip Et

2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?

2025’in sonuna doğru gelirken şimdiden 2026’nın bayram günleri de belli olmaya başladı. Kurban Bayramı 2026 tarihleri belli oldu. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman?”, “Arife hangi güne denk geliyor?”, “Resmi tatil kaç gün sürecek?” ve “9 günlük tatil olur mu?”

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
Takip Et

2025 sonuna doğru ilerliyoruz ve gözler 2026’daki resmi tatillerde. Önümüzdeki yıl milyonlarca kişi bayram tatilleri ve verilecek resmi izin günlerini merak ediyor. Peki 2026’da Kurban bayramı ne zaman, arefe günü hangi güne denk geliyor ve 9 gün resmi tatil olacak mı?

2026 Kurban Bayramı tarihleri

— Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
— Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
— Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
— Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

2026 Kurban Bayramı Arefe Günü

— Arife: 26 Mayıs 2026 Salı (resmi olarak yarım gün tatil)

2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

— Resmi tatil toplam: 4,5 gün (Arefe yarım gün + bayramın dört günü)
— Olası uzatma: Pazartesinin tatil ilan edilmesi halinde 9 güne çıkabilir (24–31 Mayıs aralığında köprü tatil ihtimali)

 

Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı
Avukat Ersöz, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeyi açıkladı: İddianame kısa sürede hazırlanabilir
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kısa sürede hazırlanabilir