2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?

2025 sonuna doğru ilerliyoruz ve gözler 2026’daki resmi tatillerde. Önümüzdeki yıl milyonlarca kişi bayram tatilleri ve verilecek resmi izin günlerini merak ediyor. Peki 2026’da Kurban bayramı ne zaman, arefe günü hangi güne denk geliyor ve 9 gün resmi tatil olacak mı?

2026 Kurban Bayramı tarihleri

— Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

— Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

— Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

— Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

2026 Kurban Bayramı Arefe Günü

— Arife: 26 Mayıs 2026 Salı (resmi olarak yarım gün tatil)

2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

— Resmi tatil toplam: 4,5 gün (Arefe yarım gün + bayramın dört günü)

— Olası uzatma: Pazartesinin tatil ilan edilmesi halinde 9 güne çıkabilir (24–31 Mayıs aralığında köprü tatil ihtimali)