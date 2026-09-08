2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı.
2026-2027 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılırken, öğrenciler yerleştirme durumlarını sorgulayabilecek.
KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.
KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak.