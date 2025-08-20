  1. Ekonomim
2026 NATO Zirvesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak

7-8 Temmuz 2026'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ev sahipliğini Türkiye yapacak. Zirve, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek. Türkiye, 2004'ten sonra gelecek yıl ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ev sahipliğini üstlenecek.

Zirve, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamasında, 7-8 Temmuz 2026'da toplanacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirdi.

Rutte açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olup, ortak güvenliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sonraki zirvemizde, liderler NATO'yu güvenliğimize yönelik kritik tehditlere yanıt verebilecek şekilde daha güçlü, daha adil ve daha caydırıcı bir ittifak haline getirmeye devam edecek."

Türkiye, 2004'ten sonra gelecek yıl ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

