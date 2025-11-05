2026 pasaport defter bedeli ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti kaç TL? soruları yurt dışı seyahati planlayanların gündeminde. Pasaport uygulamasına tabii olduğumuz ülkelere seyahat düzenleyecek olanlar pasaport defter bedeli ve 10 yıllık ücrete ilişkin detayları araştırıyor.

2026 PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

Pasaport işlemleri başlatmak isteyenlerin merak ettiği rakamlar şu şekilde:

Pasaport defter bedeli: 1.424 TL

6 aylık pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3+ yıllık pasaport: 14.146 TL

10 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ KAÇ TL?

Pasaport fiyatları, süresine göre ciddi oranda değişebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde seyahat planlarını netleştirerek en uygun süreli seçeneği tercih etmek, hem ekonomik hem de pratik bir yaklaşım olur. 2025 yılında 6 aylık pasaport ücreti için 2.359,40 TL harç ödenirken 10 yıllık pasaport ücreti için bu bedel 11.274 TL’ye çıkar. Harca ek olarak her başvuru için sabit 1.135 TL defter bedeli eklendiğinde toplam pasaport ücreti ortaya çıkar. Toplamda ödenmesi gereken miktar, devletin belirlediği vergi ve üretim giderlerine de bağlıdır.