2026 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı ne zaman başlayacak? soruları merak ediliyor. Kış tam anlamıyla bastırmadan son bir kez daha sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler ortalama 20 gün etkili olması beklenen pastırma sıcaklarına odaklandı. Yurt genelinde etkisini ne zaman göstereceği merak edilen pastırma sıcakları için erken olduğu belirtilirken konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcaklarının 25 Ekim 2026 – 15 Kasım 2026 arasında yaşanması bekleniyor. Pastırma sıcaklarının 2026 yılında ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülmesi bekleniyor. Genellikle birkaç gün süren bu dönemde, gündüz saatlerinde güneşli ve ılık hava etkili olurken gece sıcaklıkları daha düşük seviyelerde kalabiliyor. Ancak pastırma yazının başlayacağı tarih, bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Pastırma sıcaklarının ortaya çıkması için belirli bir takvim tarihi bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu dönemin başlayıp başlamayacağı, güncel hava koşullarına bağlı olarak şekilleniyor. Vatandaşlar, sonbaharın son günlerinde yaşanabilecek sıcak hava değişimlerini takip ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel tahminlere de dikkat ediyor. Özellikle ekim ayının son haftası ve kasım ayının ilk günlerinde yapılacak hava durumu değerlendirmeleri, pastırma sıcaklarına ilişkin daha net bir tablo ortaya koyacak.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonbaharın ortalarında havaların yeniden ısınmasıyla gündeme gelen pastırma yazı, 2026 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinliğin ardından gündüz sıcaklıklarının yükselmesi, pastırma yazının ne zaman yaşanacağı sorusunu beraberinde getiriyor.

Halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan bu doğa olayı, genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ortalarına kadar olan dönemde görülüyor. Ancak her yıl aynı tarihlerde yaşanmayan bu sıcak hava dönemi, atmosfer koşullarına bağlı olarak farklı zamanlarda ortaya çıkabiliyor.

2026 yılında pastırma yazının başlangıcı için ekim ayının son haftası ve kasım ayının ilk günleri öne çıkıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkıp çıkmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak meteorolojik değerlendirmelerle daha net anlaşılacak. Bu nedenle vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.