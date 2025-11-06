  1. Ekonomim
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranıyla zamlı tutar belli oldu

TÜİK’in Ekim enflasyon verileri sonrası 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran; vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde baz alınıyor. Buna göre yurt dışı çıkış harcı da belli oldu. İşte 2026’da ödenecek yurt dışı çıkış harcı ücreti…

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından harç ve cezaların da zamlı oranları belli oldu.

IMEI kayıt ücreti 45 bin TL’den 57 bin TL’ye çıkarken, 10 bin TL’den fazla bir artış yaşanacak. Öte yandan yurt dışı çıkış harcı da arttı. Peki vatandaşlar yeni yılda yurt dışı çıkış harcına ne kadar ödeyecek?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK

TÜİK’in Ekim enflasyon verileri sonrası 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran; vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde baz alınıyor. Bu bağlamda yurt dışı çıkış harcı, Eylül ayında 1000 TL’ye çıkarılan tutar üzerinden hesaplanarak 2026’da 1255 TL’ye yükselecek.

- 2026 yeniden değerleme oranı: %25,49

- Mevcut yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL

- 2026 zamlı yurt dışı çıkış harcı: 1255 TL

SIKÇA SORULAN SORULAR

"Yeniden değerleme oranına göre zamlı yurt dışı harcı ne kadar olacak?"

-Cevap: %25,49 artışla 2026’da 1255 TL olacak.

 

