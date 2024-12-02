20'den fazla suç kaydı vardı! 16 yaşındaki çocuk, taksi gelmeyince silahla durağı bastı
Ankara'da taksi gelmediği gerekçesiyle durağa silahla saldırmaya çalışan 16 yaşındaki U.B.K., silahın tutukluk yapması üzerine arbede sonrası kaçtı. 20'den fazla suç kaydı bulunan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde bir taksi durağına gelen 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmediği gerekçesiyle buradaki şoförlerle tartışmaya başladı.
Üzerinde bulunan silahla duraktakilere ateş etmek isteyen zanlı, silahın tutukluk yapması üzerine şoförlerle arbede yaşadı. Durağın camlarını kırarak olay yerinden kaçan şüpheli yapılan ihbar üzerine kısa süre sonra Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının 20'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.