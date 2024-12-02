  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 20'den fazla suç kaydı vardı! 16 yaşındaki çocuk, taksi gelmeyince silahla durağı bastı
Takip Et

20'den fazla suç kaydı vardı! 16 yaşındaki çocuk, taksi gelmeyince silahla durağı bastı

Ankara'da taksi gelmediği gerekçesiyle durağa silahla saldırmaya çalışan 16 yaşındaki U.B.K., silahın tutukluk yapması üzerine arbede sonrası kaçtı. 20'den fazla suç kaydı bulunan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
20'den fazla suç kaydı vardı! 16 yaşındaki çocuk, taksi gelmeyince silahla durağı bastı
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde bir taksi durağına gelen 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmediği gerekçesiyle buradaki şoförlerle tartışmaya başladı.

Üzerinde bulunan silahla duraktakilere ateş etmek isteyen zanlı, silahın tutukluk yapması üzerine şoförlerle arbede yaşadı. Durağın camlarını kırarak olay yerinden kaçan şüpheli yapılan ihbar üzerine kısa süre sonra Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının 20'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' sözlerine Bakan Tunç'tan tepki: Sorumsuz ifadeler yakışmıyorÖzgür Özel'in 'Akın Gürlek' sözlerine Bakan Tunç'tan tepki: Sorumsuz ifadeler yakışmıyorGündem

 

AYM'den 10 partiye 'mali denetim' kararı! Suç duyurusunda bulunulacakAYM'den 10 partiye 'mali denetim' kararı! Suç duyurusunda bulunulacakGündem

 

Gündem
Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' sözlerine Bakan Tunç'tan tepki: Sorumsuz ifadeler yakışmıyor
Özel'in sözlerine Bakan Tunç'tan tepki: Sorumsuz ifadeler yakışmıyor
AYM'den 10 partiye 'mali denetim' kararı! Suç duyurusunda bulunulacak
AYM'den 10 partiye 'mali denetim' kararı
Seçim zaferinden, düzen içi muhalefete
Seçim zaferinden, düzen içi muhalefete
Trabzon Kitap Fuarı 200 bin kitapseveri ağırladı
Trabzon kitapla daha fazla buluşacak
İmamoğlu'ndan fötr şapka ile Demirel selamı! Alkışlarla karşılandı
İmamoğlu'ndan fötr şapka ile Demirel selamı! Alkışlarla karşılandı
CHP'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
CHP'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı belli oldu