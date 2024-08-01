  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Son 4 gündür devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölümİlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölümGündem
1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...1 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Batman'da Starbucks şubesine sandalye, taş ve sopalı saldırı
Batman'da Starbucks şubesine sandalye, taş ve sopalı saldırı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına talimat: 'Verdiğiniz sözleri tutun'
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına talimat: 'Verdiğiniz sözleri tutun'
AYM'den Can Atalay hakkında karar: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayınlandı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
SON DAKİKA: Malatya güne depremle uyandı... AFAD duyurdu: 4.4 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Malatya güne depremle uyandı
'Gerçekten bir akıl tutulması söz konusu'
'Gerçekten bir akıl tutulması söz konusu'
Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etti
Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etti