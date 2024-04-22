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21 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 21 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 21 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 21 Nisan pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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21 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 21 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 49.771.393,37 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 15 talihli de 73.829,15 TL kazandı. Süper Loto 21 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

21 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 21 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 49.771.393,37 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

06 – 21 – 24 – 33 – 43 – 52

Kazanan kategoriler

   Kategori            Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

          6                                Devir                          49.771.393,37 ₺

          5                                   15                               73.829,15 ₺

          4                                  997                               1.727,85 ₺

          3                               22.857                               91,50 ₺

          2                             217.789                               10,15 ₺