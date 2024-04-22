21 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 21 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 49.771.393,37 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 15 talihli de 73.829,15 TL kazandı. Süper Loto 21 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

21 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 21 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 49.771.393,37 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

06 – 21 – 24 – 33 – 43 – 52

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 49.771.393,37 ₺

5 15 73.829,15 ₺

4 997 1.727,85 ₺

3 22.857 91,50 ₺

2 217.789 10,15 ₺