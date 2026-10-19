22 eski hâkim ve savcı için 50 yıla kadar hapis istemi: Suçlamalar belli oldu

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Devrimci Karargâh soruşturması ve yargılamalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009-2012 döneminde yürütülen süreçlerde hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama kararları verdikleri iddiasıyla 22 eski hâkim ve savcı hakkında iddianame düzenledi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Aralarında Mehmet Berk, Ömer Diken, Ali Efendi Peksak ve Metin Özçelik’in de bulunduğu eski yargı mensupları hakkında, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede FETÖ/PDY iddiası

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini, eski hâkim ve savcıların yargısal yetkilerini FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda kullandıkları iddiası oluşturdu. Savcılığa göre şüpheliler, bağımsız ve tarafsız karar vermek yerine örgütsel hiyerarşi ve ideolojik bağlılık doğrultusunda hareket etti. Yeterli ve somut delil bulunmadığı öne sürülen dosyalarda tutuklama, tutukluluğun devamı ve tahliye taleplerinin reddi yönünde kararlar verildiği belirtildi.

Hanefi Avcı’nın devrimci karargâh dosyasında hapis ve beraat süreci

Devrimci Karargah dosyasının öne çıkan isimlerinden biri, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı oldu. Avcı, Emniyet ve yargı yapılanmasına ilişkin iddialarını anlattığı Haliç'te Yaşayan Simonlar. Dün Devlet Bugün Cemaat adlı kitabının yayımlanmasının ardından Eylül 2010’da gözaltına alınmıştı. Devrimci Karargah örgütüne yardım etmek ve Yargıtay dinlemelerini sızdırmakla suçlanan Avcı, 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 3 yıl 9 ay cezaevinde kalan Avcı, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından Haziran 2014’te tahliye edilmiş, sonraki yargılama sürecinde beraat etmişti.

Beraat edenlere ödenen tazminatlar, 22 eski hâkim ve savcı hakkındaki davada etkili oldu

Yeni davanın açılmasında, Devrimci Karargâh dosyasında yargılanıp beraat eden bazı kişilere Hazine tarafından tazminat ödenmesi de etkili oldu. Özgür Cafer Kalafat, Gülseren Poyraz, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl ve Onur Sarıefe’nin haksız özgürlük kısıtlamaları nedeniyle açtıkları tazminat davalarını kazandıkları belirtildi. İlgili kamu kurumlarının ihbarları üzerine, ödenen tazminatların kamu zararına yol açtığı değerlendirmesiyle eski yargı mensuplarının cezai sorumluluğu soruşturma konusu yapıldı.

Şike, Balyoz ve Hrant Dink davalarında görev alan 22 eski hâkim ve savcıya dava

Hakkında dava açılan 22 eski yargı mensubu arasında, geçmişte kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma ve davalarda görev yapmış isimler de bulunuyor.

Mehmet Berk: 3 Temmuz 2011’de başlayan futbolda şike soruşturmasında savcı olarak görev yaptı. Ömer Diken ve Ali Efendi Peksak: Balyoz davasında görev alan eski hakimler arasında yer aldı. Mehmet Karababa: Poyrazköy, Amirallere Suikast ve ÇYDD bağlantılı davalarda görev yaptı.

Metin Özçelik: Kamuoyunda “Kamikaze Hakim” olarak anılan ve Paralel Yapı soruşturması kapsamındaki tahliye girişimiyle gündeme gelen eski hakim.

Rüstem Eryılmaz: Hrant Dink cinayeti davasında görev yapan eski mahkeme başkanı.

İddianamede yer alan isimler şöyle:

Abdullah Öztürk, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Gökmen Demircan, İbrahim Balık, İdris Asan, İsmail Tandoğan, Kadir Altınışık, Mehmet Berk, Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ömer Diken, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş ve Yakup Hakan Günay. İddianamede, 22 ismin tamamının Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından FETÖ/PDY ile iltisak gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi. HSK 2. Dairesinin 8 Ekim 2024 tarihli kararıyla soruşturma kapsamında kovuşturma izni verildiği kaydedildi.

Eski hâkim ve savcılar için “Hürriyetten yoksun kılma” suçlaması

Savcılık, eski yargı mensuplarının Türk Ceza Kanunu’nun 109/1 ve 109/3-d maddeleri kapsamında, kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılmasını talep ediyor. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, geçmişte verilen ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen tutuklama kararları bu kez kararları veren eski hâkim ve savcıların cezai sorumluluğu yönünden mahkeme önüne taşınmış oldu.