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'22 fırın ekmeğe kısıtlama kararı aldı' denmişti! Valilikten açıklama geldi

Burdur Valiliği, sosyal medyada yer alan "22 fırın tarafından Burdur'da ekmeğe kısıtlama kararı" haberlerini yalanlayarak, fahiş fiyat artışlarına karşı müdahale edildiğini ve halkın mağduriyetine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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'22 fırın ekmeğe kısıtlama kararı aldı' denmişti! Valilikten açıklama geldi
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Burdur Valiliğince, bazı sosyal medya ve internet haber sitelerinde yer alan "22 fırın tarafından Burdur'da ekmeğe kısıtlama kararı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, ekmek ve simit azami fiyat tarifelerinin ticaret ve sanayi odaları yönetim kurulu tarafından oluşturulan yerel heyet ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü sonrası oda meclisi onayıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu kapsamda kentte 4 Aralık 2024'te değerlendirilen yeni ekmek ve simit azami fiyat tarife teklifinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülmediği aktarılan açıklamada, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunca hazırlanacak yeni tarife talebinin gerekçeli bir şekilde Bakanlığa gönderilmesinin talep edildiği kaydedildi.

"Valiliğimizce yapılan itiraz kabul edilmek suretiyle fahiş fiyat artışına müsaade edilmemiştir"

Valilikçe kurulan komisyon tarafından ise 9 Ocak'ta alınan kararın beyaz ekmek ve simidi konu almayıp bunun dışındaki 32 kalem çeşitli nitelikteki unlu mamullerde yapılan fiyat artışına izin verilmemesine ilişkin olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kararla 2 Şubat 2024 tarihli tarifeyi yüzde 15 ila yüzde 400'e varan farklı oranlarda artışlar içererek değiştiren 6 Aralık 2024 tarihli ve 28/07 sayılı Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının bu yeni fiyat tarifesine Valiliğimizce yapılan itiraz kabul edilmek suretiyle fahiş fiyat artışına müsaade edilmemiştir. Valilik olarak enflasyonla mücadele kapsamında ne fırıncı esnafımızın sıkıntı yaşamasına ne de halkımızın ekmeği ile oynanmasına ve bu gibi vesilelerle geniş halk kitlelerinin tehdit edilmesine veya toplumsal infial ve kaygı yaratılmasına asla izin verilmeyecektir." denildi. 

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