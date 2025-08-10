22 ilde sıcaklıklar 40-47,8 derece arasında değişti
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hasta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü itibari ile 21 ilde vatandaşlar 40 derece üstü sıcaklıklarda kavruldu.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sıcak havalar da bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki son verilere göre, sıcaklıklar hafta sonu da normalin üzerinde seyredecek.
Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.
Hatay'ın Defne ilçesi en sıcak yer oldu
Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 derece olarak kaydedildi.
Hatay'ı Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle izledi.
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı iller
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şu şekilde:
İL/İLÇE SICAKLIK(C°)
Hatay, Defne 47,8
Adana, Seyhan 47,5
Şırnak, Cizre 46,9
Mersin, Mezitli 46,8
Osmaniye, Sumbas 46,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,8
Kilis, Elbeyli 45,7
Gaziantep, Karkamış 45,3
Kahramanmaraş, Andırın 45,3
Antalya, Serik 45
Mardin, Nusaybin 44,8
Siirt, Kurtalan 44
Aydın, Çine 43,9
Muğla, Milas 43,8
Diyarbakır, Sur 43,5
Burdur, Bucak 43,1
Batman, Hasankeyf 43
Adıyaman il merkezi 42,6
İzmir, Beydağ 42,2
Eskişehir, Sarıcakaya 41,3
Denizli, Sarayköy 40,9
Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara 40,6