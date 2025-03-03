22 yılda 34 bin kişi iş kazasında öldü: "Ölümlerin hesabının sorulmaması politik tercihtir"

Bugün 3 Mart İş Cinayetleriyle Mücadele Günü. 3 Mart, 3 Mart 1992’de Zonguldak Kozlu’daki kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 263 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından 2013’ten bu yana İş Cinayetleriyle Mücadele Günü olarak ele alınıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2013’te 3 Mart’ı İş Cinayetleriyle Mücadele Günü ilan etmesinden bu yana her yıl basın açıklaması gerçekleştiriyor.

2025'in ilk ayında en az 177 işçi öldü

BirGün'ün haberine göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre 2025’in yalnızca ilk ayında en az 177 işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerden beşi çocuktu.

2024 yılında ise en az bin 897 işçi hayatını kaybetti. 2023’te ise İSİG Meclisi verilerine göre bin 932 işçi çalışırken hayatını kaybederken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre bu sayı bin 972 oldu.

2014-2024 arası 10 yılda ise en az 21 bin 697 işçi alınmayan önlemler ve ihmal yüzünden çalışırken yaşamını yitirdi.

22 yılda 34 bin 306 işçi öldü

2002 yılından bu yana hayatını kaybeden işçi sayısı ise en az 34 bin 306. Bu kişilerin arasında en az 978 ise çocuktu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, iş cinayetlerinin "işleneceği herkes tarafından bilinen cinayetler" olduğunu söyledi.

İş cinayetlerinin çok basit teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi ile önlenebileceğinin altını çizen Tekin, şunları söyledi:

“SGK’nın son olarak açıkladığı 2023 yılı istatistiklerine göre iş kazaları (!) sonucu yaşanan bin 972 can kaybının 552’si inşaat işlerinde yaşandı. Bin 500 TL’lik korkuluk ile kapatılmayan boşluklardan düşerek yüzlerce işçinin yaşamına yitirmesine sebep olunuyor.

"İş yerleri kaza sonrası dahi denetlenmiyor"

Alınması gereken önlemlerin bilinmesine rağmen alınmamasının nedeni, ölümlerde bile ceza ile karşılaşılmaması. 2023’te 225 bin inşaat varken bunların sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık İş Müfettişlerince 888’i denetlendi.

İşyerleri kaza/cinayet öncesi Bakanlığı müfettişlerince denetlenmediği gibi kaza/cinayet sonrası da denetlenmiyor. 2023 yılında bin 972’si ölümlü, toplam 681 bin kaza meydana geldiği halde, kaza sonrası sadece 69 işyeri denetlenmiştir. Denetleme sonrası ceza yazılmamakta, işyerine süre verilmektedir.

"Ölümler oluyor, hesap veren yok"

İşyerlerinin denetlenmemesi, idari ceza uygulanmaması, ölümlerin hesabının sorulmaması politik tercihtir. Ölümler oluyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı seyrediyor, hesap soran da, hesap verme gereği hisseden de yok. Sendikaların doğru dürüst tepki verdiğinden söz edemeyiz.

"İş Sağlığı ve Güvenliği kurumları oluşturulmalı"

Yıllardır söylediğimiz İdari ve Mali yönden bağımsız, meslek örgütleri, sendikalar, üniversite temsilcilerinin ağırlıkta olduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü/Kurumu oluşturulmalı, tüm düzenlemeler bu kurum tarafından yapılmalı, denetim ve eğitim bu kurum tarafından yerine getirilmeli.

İşyerleri üyesi olsun olmasın sendikalar tarafından denetlenebilmeli, ölümlü kaza meydana gelen işyerlerinde iş durdurulmalı, TMMOB temsilcilerinin, iş müfettişlerinin, iş güvenliği uzmanlarının araştırması, alınacak önlemleri belirlemesi, önlemlerin uygulanmasından sonra açılabilmeli."