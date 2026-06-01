224 akademisyen, sanatçı, sendikacı ve gazeteciden ortak tepki: Mutlak butlan kabul edilemez

Akademisyen, yazar, sanatçı, sendikacı ve gazetecilerden oluşan 224 kişi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultaylarına yönelik 21 Mayıs 2026 tarihli "mutlak butlan" kararına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada kararın hukuki, siyasal ve demokratik açıdan kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İmza çalışması Seyhan Erdoğdu, Oğuz Oyan, Metin Özuğurlu, Gamze Yücesan Özdemir, Aziz Çelik ve Mustafa Sönmez tarafından başlatıldı.

Metne aralarında Korkut Boratav, Yakup Kepenek, Hayri Kozanoğlu, Serdal Bahçe, Filiz Zabcı, Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Özkan Atar’ın da bulunduğu 224 kişi imza verdi.

Açıklamada, "mutlak butlan" kararının genel oy hakkına, siyasi partilerin bağımsızlığına, hukuk devleti ilkesine ve ulusal iradeye yönelik ciddi bir müdahale niteliği taşıdığı belirtildi.

CHP’nin örgütsel iradesinin korunmasının, Türkiye’de demokratik rejimin geleceği açısından yaşamsal önemde olduğu ifade edildi.

Açıklamada kararın, "19 Mart 2025’ten bu yana CHP'yi hedef alan düşman ceza hukuku uygulamasında yeni bir eşik" olduğu vurgulanarak, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra siyasal rejimin de tehdit altında olduğu kaydedildi. "CHP’de örgüt iradesinin amasız ve fakatsız şekilde hemen hakimiyet tesis etmesi, memleket meselesi haline gelmiştir" denildi.

İmzacılar ayrıca kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya, katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmiş parlamentoya sahip laik, demokratik ve kamucu bir Türkiye’nin zorunluluk olduğunu belirterek “demokratik birikimi tehdit eden girişimlere karşı ortak mücadele” çağrısında bulundu.

"Mutlak butlan kabul edilemez"

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Biz, aşağıda imzası bulunanlar; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı hakkındaki değerlendirmemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Mutlak butlan kararı; yasal bakımından yetkisizlik, hukuki bakımından yokluk, anayasal düzen bakımından ise siyasi partilerin varlığını tehdit etmesiyle kabul edilemez niteliktedir.

Bu karar, 19 Mart 2025’den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alan düşman ceza hukuku uygulamasında yeni bir eşiktir. Hükümet sisteminin, parlamenter demokrasiden lider kültüne dayalı başkanlığa dönüştürüldüğü ülkemizde, bu yeni eşikle en temel haklarımız, özgürlüklerimiz ve siyasal rejimimiz tehdit altındadır. Ulusal egemenliğe dayalı laik cumhuriyetten, emperyalist planlarda ülkemize biçilen monarşiye geçiş süreci mutlak butlan kararıyla aşama kaydetmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi; örgütsel varlığı ve onu sarmalayan en geniş sosyolojik halesi ile 'vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir' diyerek yola çıkanların kurdukları milli egemenliğe dayalı laik demokratik cumhuriyetin günümüzdeki temsilcisidir.

Temsili varlığı örgütsel varlığının çok ötesinde olan CHP’de örgüt iradesinin amasız ve fakatsız şekilde hemen hakimiyet tesis etmesi, memleket meselesi haline gelmiştir.

Mutlak butlan kararını; genel oy hakkına, siyasi partilerin bağımsızlığına, hukuk devleti ilkesine ve ulusal iradeye karşı ciddi bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Gerçek anlamda kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya, katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmiş parlamentoya sahip laik, demokratik ve kamucu bir Türkiye’yi bir zorunluluk olarak görüyoruz."

Metnin ilk imzacıları şöyle:

Abide Güngör Aytar, E. Prof. Dr. — Adalet Alada, E. Prof. Dr. — Adem Gökçen, Meslek Örgütü Yöneticisi — Ahmet Karakuş, Sendika Yöneticisi — Ahmet Konrot, Prof. Dr — Ahmet Özdemi̇r, Uzman — Ahmet Saltik, Prof. Dr. — Ahmet Taner Oskay, E.Prof.Dr. — Ahmet Yıldız, Prof. Dr. — Ahmet Ôncül, Sanatçı — Ali Fırat, Sanatçı — Ali Naki Ulusoy, Prof.Dr. — Ali Nejat Eğilmez, Doç. Dr. — Ali Onat Çetin, Meslek Örgütü Yöneticisi — Ali Petek, Prof. Dr. — Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sendika Yöneticisi — Ali̇ Çeltek, Sendika Yöneticisi — Arzu Karabay, Prof. Dr. — Atınç Çoltu, E. Prof. Dr. — Aydın İşisağ, Prof. Dr. — Aydın Şimşek, Gazeteci / Yazar — Ayfer Kanpolat, E. Prof. Dr.— Aygün Duman, Sanatçı — Ayhan Ongun, Gazeteci / Yazar — Aylin Topal, Prof. Dr. — Aylin Yılmaz, Sendika uzmanı — Aysel Sadak, Gazeteci / Yazar — Ayşe Doğan, E. Prof. Dr. — Ayşe Gülgün Ölmez, E. Okutman — Aytekin Altıntaş, Prof dr — Aytuğ Atıcı, Prof. Dr. — Aziz Çelik, Prof. Dr. — Aziz Konukman, Prof.Dr — Bayram Kaçar, Uzman — Bekir Aydın Levent, E. Prof. Dr. — Belgin Işık, Uzman — Belgin Karaoğlan, Prof Dr — Belma Durupınar, E. Prof. Dr. — Berkiz Berksoy, Dr. Öğr. Üyesi — Berk Esen, Doç. Dr. — Berna Yeşilyurt, Sanatçı — Berrin Geceer Çetundağ, E. Okutman — Betül Urhan, Doç. Dr. — Bilge Gönül, E. Prof. Dr. — Bilgin Yüksel, Prof.Dr — Burcu Uğur, Gazeteci / Yazar — Burça Kızılırmak, Prof. Dr. — Buse Ustaoglu, Dr. Öğr. Üyesi — Bülent Bulduk, Sendika uzmanı — Canan Ersöz, Prof. Dr — Canan Vergin, Doç Dr. — Cengiz Arın, E. Dr — Cengiz Karahan, Gazeteci / Yazar — Coşkun San, E. Prof. Dr. — Çağla Ünlütürk, Prof. Dr. — Çağrı Kaderoğlu Bulut, Dr. Öğr. Üyesi — Dilşat Beyaz, Uzman — Dursun Büyüktaş, Prof. Dr. — Egemen Balaban, Meslek Örgütü Yöneticisi — Ekrem Tufan, Prof. Dr. — Elif Gamze Bozo, Gazeteci — Emel Memiş, Doç. Dr. — Emirali Karadoğan, Doç.Dr. — Emre Ekmekci, Prof. Dr. — Engin Çalgüner, Prof. Dr — Erdal Küçüker, Prof. Dr. — Erhan Eren, Sanatçı — Erhan Öksüz, Uzman — Erkan Muniroğlu, Dr. — Erkan Sevinç, Prof Dr — Ersoy Orak, Meslek Örgütü Yöneticisi — Fahrettin Hepkeskin, Gazeteci / Yazar — Fatih Fethi Aksoy, Meslek Örgütü Yöneticisi— Fatih Rişvan, Sendika uzmanı — Fatih Sami Özakyol, Dr. Ar. Gör. — Fatime Tuncay Özgünen, E. Prof. Dr. — Fatma Berna Yıldırım, Doç. Dr. — Fatma Gaye Aksoy, E. öğretim görevlisi — Fatma Orhan, Gazeteci / Yazar — Ferhan Sağın, Prof. Dr. — Figen Doran, Prof. Dr. — Fikret Nafi Çoksöyler, Prof. Dr. — Fikret Sazak, Öğretim görevlisi — Filiz Karagöz, Prof.Dr. — Filiz Zabcı, Prof. Dr. — F. Dilek Gözütok, E. Prof. Dr. — F. Serkan Öngel, Prof.Dr. — Galip Yalman, Doç. Dr. — Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. — Gülay Nurlu, E. Prof. Dr. — Gülhanım Hacıyakupoğlu, Prof. Dr. — Güliz Gündüz, Sanatçı — Gülşen Yakupoğlu, Prof. Dr — Gülten Şentürklü, Prof. Dr. — Gürhan Özcan, Prof. Dr. — Güzin Sübaşı, E. Prof. Dr. — Hacer Ünlü, E. Prof. Dr. — Hakan Necip İşcan, Prof. Dr. — Halise Karaaslan Sanlı, Prof. Dr. — Hamit Serdar Çötert, Prof. Dr. — Harun Yiğit, Gazeteci / Yazar — Hasan Demirtaş, Prof. Dr. — Hasan Hüseyin Aksoy, Prof.Dr. — Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. — Hayri Özbek, Prof Dr — Hilmi Avşar, Gazeteci / Yazar — Hüda Diken, E. Prof. Dr. — Hülya Canko, Meslek Örgütü Yöneticisi — Hülya Çıngı, E. Prof. Dr. — Hülya Scobie, Meslek Örgütü Yöneticisi — Hüseyin Demirton, Sendika Yöneticisi — Hüseyin Refik Burgut, Prof.Dr. — İdil Elver, Dr. — İdri̇s Akyüz, Gazeteci / Yazar — İlhan Sungur, E. Prof. Dr. — İlkay Noylan, Gazeteci / Yazar — İnci Gökmen, Prof. Dr. — İsa Eşme, E. Prof. Dr. — İsmail Günay, Prof. Dr. — İsmet Aydemir, Meslek Örgütü Yöneticisi — Jale Özgentürk Altunay, Gazeteci / Yazar — Kasım Karataş, Prof. Dr. — Kazım Ateş, Doç. Dr. — Koray Özbal, Sanatçı — Korkmaz Alemdar, E. Prof. Dr. — Korkut Boratav, E. Prof. Dr. — Kutay Biberoğlu, Prof. Dr — Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr.— Lale Afrasyap, E. Prof. Dr. — Leyla Sever, Dr. — Mahmut Sümbül, Sendika Yöneticisi — Makbule Zeynep Sümer, Sanatçı — Mehmet Ali Kaya, Prof. Dr. — Mehmet Cevat Yıldırım, Doç. Dr.— Mehmet Eyüp Haksal, Dr. — Mehmet Rebii Özdemir, Gazeteci / Yazar — Mehmet Yıldız, Dr. — Meltem Yılmaz, Dr. — Metin Özuğurlu, Prof. Dr. — Muharrem Parmaksız, Sanatçı — Murat Özveri, Dr. — Mustafa Cem Oğuz, Doç.Dr. — Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr. — Mustafa Koçancı, Prof.Dr. — Mustafa Oğuz Mucurluoğlu, Gazeteci / Yazar — Mustafa Sönmez, Uzman — Mustafa Ürgen, Prof. Dr — Muzaffer Bodur, Prof. Dr — Muzaffer Esen, Sendika Yöneticisi — Müjgan Özçay, Sanatçı — Mükremin Yaman, E. Prof. Dr. — M. Lütfü Çakmakçı, E. Prof. Dr. — M. O. Sinemilioglu, Doç.Dr. — Nalan Atahan, Sanatçı — Nazan Alparslan, Prof Dr — Nazlı Işıldak, Sanatçı — Neşe Necibe Stegemann, Dr. — Neval Oğan Balkız, Dr. — Nevruz Erken, Sanatçı — Nihal İçten, E. Prof. Dr. — Nihal İzlal Tezgiden, Sanatçı — Nilgün Bakkal, E.Öğr.Görevlisi — Nilüfer Voltan Acar, Prof. Dr — Nuran Gülenç, Sendika uzmanı — Nuray Senemoğlu, Prof. Dr. — Nurdan Bürüngüz, Dr. — Nuri Ersoy, Prof. Dr. — Nurlu Erkan, E. Okutman — Nursel Öncül, Sanatçı — Nurten Erdoğan, E. Prof. Dr. — N Süleyman Özyalçın, E. Prof. Dr. — Oğuz Oyan, Prof. Dr. — Okan Töre, Prof. Dr. — Onur Can Taştan, Dr. — Orhan Göker, Prof. Dr. — Osman Ekrem Korkmaz, Sanatçı — Ömer Koç, Meslek Örgütü Yöneticisi — Özcan Atmaca, Sendika uzmanı — Özkan Atar, Sendika Yöneticisi — Özlem Kurt Azap, Prof. Dr. — Öznel Akdik İşli, E. Okutman — Pakize Peri Serim, Okutman — Pelin Duru Çetinkaya, Doç. Dr. — Pınar Bedirhanoğlu, Prof.Dr. — Ruhi Alaçam, E. Prof. Dr. — Sabriye Yıldız, Sanatçı — Sadettin Erdem, Prof. Dr. — Saime Paydas, Prof. Dr. — Salih Yanık, Öğretim Görevlisi — Sami Sayer, Prof. Dr. — Sanver Ekmekçi, Prof.Dr. — Semra İğtaç, Gazeteci / Yazar — Serdal Bahçe, Prof. Dr. — Serdar Şahinkaya, Dr. — Servet Demi̇rkaya, Meslek Örgütü Yöneticisi — Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. — Sıdıka Gündüz, Sendika Yöneticisi — Sinan Sönmez, Prof. Dr. — Sonay Bayramoğlu, E. Doç. Dr. — Suna Solmaz, Prof Dr — Suzan Zorludemir, Prof.Dr. — S. Aydın Şalci, Prof.Dr. — Şebnem Birkan, Emekli Okutman — Şükran Koşar, Prof. Dr. — Şükrü Recep Kurtuluş, Meslek Örgütü Yöneticisi — Tacettin Aydın, Sendika Yöneticisi — Tevfik Güneş, Sendika uzmanı — Tezcan Durna, Doç Dr — Tolga Yarman, Prof. Dr. — Tuğba Aşık, Sanatçı — Türkan Kılıç, Sanatçı — Utku Uğurcan Sari, Sanatçı — Ülgen H.okyayuz, Doç.Dr. — Ümit Seviğ, Prof. Dr. — Ümit Tuncay, E. Prof. Dr. — Ünal Zorludemi̇r, Prof.Dr. — Veysel Dinler, Doç.Dr. — Yağmur Evin, Sanatçı — Yakup Kepenek, E. Prof. Dr. — Yavuz Erdihan, Dr. Öğr. Üyesi — Yavuz Gurer, Prof. Dr— Yetkin Yüksel, Sanatçı — Yıldıray Ozan, Prof. Dr. — Yusuf Şahin, Meslek Örgütü Yöneticisi — Zafer Eren, Prof.Dr. — Zana Çitak, Prof. Dr. — Zerrin Bayrakdar, Prof. Dr.