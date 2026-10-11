23 günlük bilanço: BIST 100 yüzde 6,53, BIST 30 yüzde 3,63 geriledi

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Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül itibariyle aradan geçen 23 günde Borsa İstanbul'da endeksler büyük oranda değer kaybetti.

İki tarih arasındaki kapanış verileri karşılaştırıldığında BIST 100'de yüzde 6,53, BIST 30'da ise yüzde 3,63'lük gerileme oldu.

BIST 100'de 856,60 puanlık kayıp

16 Eylül 2026 tarihinde 13.122,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 9 Ekim'de 12.265,98 puana geriledi.

Böylece endeks, iki kapanış arasında 856,60 puan değer kaybetti. Oransal düşüş yüzde 6,53 olarak gerçekleşti.

BIST 30'da düşüş yüzde 3,63 oldu

Borsa İstanbul'un büyük ölçekli şirketlerini kapsayan BIST 30 endeksi, 16 Eylül'de 15.716,04 puandan kapanırken, 9 Ekim'de 15.145,27 puana geriledi.

Endeksin iki tarih arasındaki puan kaybı 570,77, oransal düşüşü ise yüzde 3,63 oldu.

Böylece BIST 100'deki kayıp, aynı dönemde BIST 30'da görülen düşüşün yaklaşık 1,8 katına ulaştı.

MKK verilerinde eylül sonu itibariyle 5,33 trilyon TL'lik azalma

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun eylül ayı istatistiklerine dayanan verilere göre pay senedi portföy değeri, ağustos sonundaki yaklaşık 22,91 trilyon TL seviyesinden eylül sonunda yaklaşık 17,58 trilyon TL'ye geriledi.

İki dönem arasındaki fark yaklaşık 5,33 trilyon TL oldu. Bu tutar, yüzde 23,3'lük azalmaya karşılık geliyor.

9 Ekim'e kadar olan düşüş dikkate alındığında kayıp miktarının 6,5 trilyon TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.