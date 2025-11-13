  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür devam operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle 14 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken 25’i tutuklandı, 39’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

