23 ilde siber operasyon: 68 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde operasyonlar yapıldığını belirtti.

Operasyonların "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,"Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 68 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.