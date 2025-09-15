  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 23 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 364 şüpheli yakalandı
Takip Et

23 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 364 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 364 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan operasyonların başarısından dolayı valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışanlarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık. 23 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; ‘Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı’ temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi
A'dan Z'ye CHP Kurultay davası | Neden açıldı, hukuki ve siyasi açıdan sonuçları ne olabilir?A'dan Z'ye CHP Kurultay davası | Neden açıldı, hukuki ve siyasi açıdan sonuçları ne olabilir?Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi