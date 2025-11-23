23 Kasım 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı? 23 Kasım Resmi Gazete atama kararları! Hurda teşviki, emekli ikramiyesi ve bazı detayların gündemde olduğu dönemde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararlar merak ediliyor.

23 KASIM 2025 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI MI?

23 Kasım 2025 Tarihli ve 33086 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan detaylar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 KASIM RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI!

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri