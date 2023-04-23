23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM’nin kuruluş yıl dönümü anısına çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 103 yaşında.

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor.

EKONOMİ gazetesi olarak bu anlamlı günü bugün özel sayımızla kutluyoruz. İş dünyasının önde gelen kuruluşları TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRKONFED ile Ankara ve İstanbul'un ticaret ve sanayi odası başkanları, Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyacak görüşlerini EKONOMİ okurları için paylaştı...

BAŞKANLAR EKONOMİ OKURLARI İÇİN KALEME ALDI: 2. YÜZYIL PERSPEKTİFLERİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ulusun egemenliği, bizi yarınlara götürecek en dinamik güçtür

TÜSİAD Başkanı Turan: Türkiye’yi her bölgesiyle bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmeliyiz

DEİK Başkanı Olpak: Yol haritamızda dijital ve yeşil dönüşüm var

TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Geleceğe uzanan 5 kapımız; demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Gelişmiş ekonomiler ligine yerli-milli teknolojilerle girebiliriz

İSO Başkanı Bahçıvan: Teknolojiye dayalı nitelikli üretimle refah toplumu olabiliriz

İTO Başkanı Avdagiç: Büyük Millet Meclisi, hem Milli Mücadele’yi finanse etti, hem de Cumhuriyet’in ekonomik altyapısını hazırladı

ASO Başkanı Ardıç: Ankara, yüksek teknoloji üssü olma yolunda ilerliyor

ATO Başkanı Baran: Ankara, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokma vizyonu ile çalışıyoruz