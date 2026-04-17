23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler, metro hatları ile belediye toplu taşıma araçlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz yararlanılacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu tarihte Başkentray, Marmara, İZBAN, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de yine bu tarihte ücretsiz olacak.
Ücretsiz ulaşıma ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.