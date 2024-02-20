23.⁠ ⁠Vehbi Koç Vakfı Ödülü KAHEV'e verildi

Kuruçeşme Divan tesislerinde düzenlenen törene iş, eğitim, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Tören Atatürk, şehitler ve Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Sahnede ödülün sahibini açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Vehbi Koç Vakfı'nın "Üzerimize Vazife" mottosuyla özetlediği misyonunun altını çizdi.

Türkiye'de eğitim sorunlarına işaret eden sayılara dikkat çeken Ömer M. Koç, PISA verilerine göre Türkiye'de matematik ve temel yeterliliklere sahip olmayan öğrenci oranının yüzde 18 olduğunu, bu oranın yaklaşık olarak her beş öğrenciden birine tekabül ettiğini vurguladı.

Atatürk'ün işaret ettiği aydınlık geleceğin ancak eğitimle mümkün olduğunu vurgulayan Koç, "altı yıl gibi kısa bir sürede yaptığı önemli çalışmalar" nedeniyle 23. Vehbi Koç Vakfı Ödülü'nün KAHEV'e verildiğini açıkladı.

Törende daha sonra, Vehbi Koç Vakfı'nca hazırlalan KAHEV belgeselinin gösterimi yapıldı.