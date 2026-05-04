24 haftalık doğum izni için başvurular başladı: Son başvuru süresi açıklandı
Doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme için başvurular 4 Mayıs itibarıyla başladı. Annelerin ek 8 haftalık haktan yararlanabilmesi için başvurularını en geç Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.
ANKARA(EKONOMİ)
Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor.
Ek düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.
Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor.