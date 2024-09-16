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24 ilde eş zamanlı operasyon: Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde eş zamanlı olarak "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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24 ilde eş zamanlı operasyon: Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

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