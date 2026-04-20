  24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 90 şüpheli yakalandı
24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı" denildi.

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

