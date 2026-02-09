24 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon adet hap ele geçirildi

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı son 10 günde 24 ilde gerçekleştiren operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 144 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

