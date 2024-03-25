24 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 24 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 24 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

24 Mart 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 24 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 1.303.491,70 TL büyük ikramiyeyi kazandı. 5 bilen 6 kişi de 13.318,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

12 – 18 – 20 – 24 – 32 + 7

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 1 1.303.491,70 ₺

5 6 13.318,10 ₺

4+1 140 570,75 ₺

4 1.331 75,00 ₺

3+1 2.719 44,05 ₺

3 31.058 15,40 ₺

2+1 22.264 19,70 ₺

1+1 69.290 10,05 ₺

0+1 71.177 9,80 ₺