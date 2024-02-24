24 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kocaeli, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir, 21°C
Parçalı bulutlu
Manisa, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Hatay, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas, 11°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 17°C
Parçalı bulutlu
Samsun, 15°C
Parçalı bulutlu
Tokat, 15°C
Parçalı bulutlu
Trabzon, 13°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 6°C
Parçalı bulutlu
Kars, 5°C
Parçalı bulutlu
Malatya, 13°C
Parçalı bulutlu
Van, 6°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır, 15°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep, 15°C
Parçalı bulutlu
Siirt, 15°C
Parçalı bulutlu
Şanlıurfa, 18°C
Parçalı bulutlu
Denizlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.