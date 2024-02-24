24 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kocaeli, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir, 21°C

Parçalı bulutlu

Manisa, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

Hatay, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Sivas, 11°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 17°C

Parçalı bulutlu

Samsun, 15°C

Parçalı bulutlu

Tokat, 15°C

Parçalı bulutlu

Trabzon, 13°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 6°C

Parçalı bulutlu

Kars, 5°C

Parçalı bulutlu

Malatya, 13°C

Parçalı bulutlu

Van, 6°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 15°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep, 15°C

Parçalı bulutlu

Siirt, 15°C

Parçalı bulutlu

Şanlıurfa, 18°C

Parçalı bulutlu

Denizlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.