24 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 24 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Şubat 2024 tarihli ve 32470 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Cumhurbaşkanı kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)
Atama kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği
Kurul kararları
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri