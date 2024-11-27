240 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mahkemeden Denizbank Genel Müdürü için karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından savcılığa iade edildi. İddianamede, 24 müştekiye yönelik suçlamalar için 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkemenin gerekçesi

Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.

Mahkemenin gerekçesinden ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Yüksek getirili fon adı altında 'ponzi' sistemi kuran Seçil Erzan, Denizbank'ın Çorlu şubesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2011 yılında yine Denizbank'ın Bahçeşehir şubesine, oradan da Florya şubesine atandı.

İfadelerine göre Florya'da Galatasaray tesislerine yakın olduğu için kulüp çalışanlarıyla yakın ilişki kurdu. Erzan ve diğer 6 sanığın davası İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Sanıklar "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. En son 20 Kasım'da hakim karşısında çıkan sanıkların bir sonraki duruşması ocak ayında görülecek.