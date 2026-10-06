2.4'lük deprem bir ilçeyi ayağa kaldırdı, herkes maden kazası sandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.22'de Balıkesir'in Balya ilçesinde 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Yeryüzüne 7 kilometrelik bir derinlikte ses ve uğultu ile meydana gelen deprem vatandaşları da uykusundan uyandırdı.

Herkes maden kazası sandı

Balya ilçesinin girişinde bulunan ve bölgede kurşun ve çinko çıkartarak faaliyet gösteren maden firması Eczacıbaşı Esan bir çok kez patlatma yapması dolayısı ile sarsıntılara alışık olan bölge sakinleri sabah uğultu ve ile birlikte meydana gelen depremin de ilk önce madenden geldiğini yorumladı.

Madende çalışan yakınları için endişe duyan vatandaşlar gerek telefonla gerek bizzat gelerek bilgi almak istedi. İlçede yaşanan hareketlilik konunun deprem olmasının kesinleşmesinin ardından sona erdi.

Konuyla ilgili konuşan Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ise konunun depremden ibaret olduğunu uğultu sesinden dolayı çok endişelendiklerini söyleyerek depremden dolayı da herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.