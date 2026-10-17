25 bin 955'i uzman doktor olmak üzere 31 bin 54 sağlık personeli alınacak
Sağlık personeli sıkıntısı çekilen bölgelerdeki hizmet birimleri 2027 yılı için yeniden belirlendi. Bu kapsamda 25 bin 955'i uzman doktor olmak üzere 31 bin 54 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildi.
Karara göre; acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.
Kararda; söz konusu kişilerden 5 bin 61'inin tabip, 25 bin 955'inin uzman tabip olacağı, ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikerinin istihdam edileceği öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı'nın alacağı sağlık personelinde dağılım tablusu: