25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Buna göre, Jandarma ve Emniyet güçleri tarafından 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da gerçekleştirildi. Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Bakan açıklamasında, “Kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar ve değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir” ifadelerine yer verdi.