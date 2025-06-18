25 kiloya kadar Nihal Candan için düğmeye basıldı! Ailesi bakanlığa başvurdu

Katıldığı televizyon programları ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüye gidiyor. 25 kiloya düşen Candan yoğun bakıma alınırken, ailesi onun adına tıbbi kararlar alabilmek için Adalet Bakanlığı’ndan vasi atanmasını talep etti.

Hastanede de kilo kaybı sürüyor

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden anoreksiya nevroza tanısıyla tahliye edilen Candan’ın sağlık durumu ciddi şekilde bozuldu. 29 kilo olarak yatırıldığı hastanede hızla kilo kaybeden Candan’ın, 25 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Tedavileri kabul etmedi, yoğun bakıma alındı

Tedaviyi ilk etapta kabul etmeyen Nihal Candan, yakınlarının ısrarı ve kötüleşen durumu sonrası yoğun bakım müdahalesine razı oldu. Sağlık ekibi, genç fenomenin hayati tehlikesinin sürdüğünü ve organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Babası kızının üzüntüsüne dayanamadı

Kızının yanından bir saniye bile ayrılmayan anne Umut Candan, bu kez de eşinden gelen kötü haber ile yıkıldı. Anne Umut Candan "Eşim kızımın üzüntüsü yüzünden kalp krizi geçirdi. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Şuan iyi ama hastane de müşahede altında olacak" dedi. Hakan Candan geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındı.

5,5 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yaklaşık 5,5 ay cezaevinde tutuklu kalan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı. Ancak hastalığı ilerledikçe yemek yemeyi tamamen reddetmeye başlayan Candan’ın artık hiçbir şekilde besin alamadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı

Annesi, kardeşi Bahar Candan ve yakın çevresi, genç kadını yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde hastane odasında doğum günü kutlaması da yapıldı. Ancak tüm moral desteklerine rağmen Candan’ın sağlık durumu kötüleşmeye devam etti.

Son gelişmeler üzerine Candan ailesi harekete geçti. Genç fenomenin tedavisinin, kendi rızası olmadan da sürdürülebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurarak vasi atanmasını istedi. Başvuruda, annesi Umut Candan’ın vasi olarak atanması talep edildi. Süreçle ilgili resmi karar bekleniyor.