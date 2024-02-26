  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 25 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 68 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları
Takip Et

25 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 68 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 25 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 25 Şubat pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
25 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 68 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları
Takip Et

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 68.738.925,14 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 9 talihli de 117.281,10 TL kazandı. Süper Loto 25 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

25 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 25 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 68.738.925,14 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

2 – 32 – 40 – 44 – 54 – 58

Kazanan kategoriler

    Kategori               Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

        6                                  Devir                         68.738.925,14 ₺

        5                                      9                              117.281,10 ₺

        4                                    854                              1.922,60 ₺

        3                                  19.979                              99,75 ₺

        2                                 195.688                             10,75 ₺