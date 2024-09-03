  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 25 yaşındaki hemşire araçta ölü bulundu
Takip Et

25 yaşındaki hemşire araçta ölü bulundu

Tuğba Koç adlı hemşire Eskişehir'de park halindeki araçta ölü bulundu. Polis, birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan hemşirenin ölümünü araştırıyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
25 yaşındaki hemşire araçta ölü bulundu
Takip Et

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

 

Bakan Göktaş duyurdu: 'Evlilik kredisi'nde yeni dönem başladıBakan Göktaş duyurdu: 'Evlilik kredisi'nde yeni dönem başladıEkonomi

 

Gündem
Kara davaları başlıyor! İşte yeniden hakim karşısına çıkacak fenomenler!
Kara davaları başlıyor! İşte yeniden hakim karşısına çıkacak fenomenler!
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Amca için şüphe vardı tutuklandı!
Bakan Tunç'tan Narin açıklaması: Amca için şüphe vardı tutuklandı!
Son dakika! CHP'den, Can Atalay için ikinci başvuru!
Son dakika! CHP'den, Can Atalay için ikinci başvuru!
DMM’den Türkiye'deki kayıp çocuk sayısına ilişkin açıklama
DMM’den Türkiye'deki kayıp çocuk sayısına ilişkin açıklama
İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
OVP perşembe günü açıklanacak
OVP perşembe günü açıklanacak