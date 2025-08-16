  1. Ekonomim
  2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı
2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse" ilçeden demir aldı.

2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı
Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor.2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı - Resim : 1

Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi birçok konfora sahip. Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

