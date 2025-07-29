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26 ilde FETÖ'ye operasyon: 56 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını, yakalananlardan 56'sının tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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26 ilde FETÖ'ye operasyon: 56 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 56 şüpheli tutuklanırken, 21 kişinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller şöyle:

Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova.

Şüphelilerin;

Sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak,

Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet göstermek,

Ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi irtibat kurmak,

FETÖ bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak gibi suçlardan arandıkları belirtildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

Bakan Yerlikaya, valilikleri, cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığı’nı ve sahadaki tüm jandarma personelini başarılarından dolayı tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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